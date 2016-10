Iryna Osypenko Nemec: To je moja nova ljubezen

Manekenka, model in podjetnica Iryna Osypenko Nemec je svojega princa na belem konju že spoznala in ga tudi poročila. Gre za poslanca in podpredsednika državnega zbora Matjaža Nemca, ki ji ga zavida marsikatera ženska.

Pred kratkim pa je dolgonoga temnolaska razkrila, da ima še eno ljubezen, in jo tudi pokazala. Na to – za katero gre, je razvidno z zgornje fotografije – Matjaž zagotovo ne bo ljubosumen.