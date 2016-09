Iris Mulej rodila na tleh in z nasmeškom

Prvorojenko je povila manekenka Iris Mulej, ki nam je zaupala svojo porodno izkušnjo. »Rodila sem povsem naravno, brez epiduralne analgezije ali drugih protibolečinskih sredstev. Vse je šlo zelo hitro, oba z dragim sva bila navdušena nad izkušnjo. Porod je potekal v porodni sobi, ki ne spominja na bolnišnični prostor, ampak je videti kot nekakšna udobna domača sobica. Rodila sem na tleh, na blazinah in s pomočjo pručke ter ribstola, ne pa v klasičnem ležečem položaju. Ko so se začeli močnejši popadki, sva v pol ure že držala v naročju najin največji zaklad, ki je bil hkrati najtežji ter najhitreje rojeni na oddelku (nasmešek). Vse je v glavi, saj sem se poroda veselila, ni me bilo strah bolečin, in ko mi je babica rekla, da je otrok tako rekoč že tu, sem se med popadki celo smejala, ker sem vedela, da bom kmalu spoznala najino Isabello.«



V pokoj – in takoj otroka!



Po košarkarski upokojitvi se je prvič v starševski vlogi znašel tudi Jaka Lakovič, ki ima dobesedno polne roke dela. Z ženo Heleno Boada, katalonsko lepotico, sta namreč povila dvojčka, ki sta ju poimenovala Pol in Luka. Helena je dečka rodila v Barceloni, ponosni očka Jaka pa se je takoj po porodu s sinovoma in sijočo novo mamico nastavil fotografskemu objektivu. Očitno sta športna upokojitev in prihod novega družinskega člana ali članice tesno povezana, saj je rodila tudi sveže upokojena troskokašica Marija Šestak. Z možem Matijo Šestakom, nekdanjim atletom, sedaj pa atletskim trenerjem, sta znova postala oče in mati. Marija je sporočila, da se jim je pridružila mala Iva, ki se je je še posebej razveselila triletna Tara.



Kosila travo, vlagala zelenjavo



Najbolj nestrpna sta bila zagotovo puščavski lisjak Miran Stanovnik in njegova Pika, ki sta drugorojenca pričakovala v začetku septembra. Novega družinskega člana se je še posebej razveselil njun prvošolec Martin, ki je za bratca izbral ime Jakob. Izpolnila se mu ni le ena želja, in sicer da bi se njegov mlajši brat rodil na isti dan kot on, prvega septembra. Izvedeli smo, da je bila Pika, čeprav je bila en teden čez rok, zelo aktivna, vložila je zelenjavo in pokosila okolico družinskega doma. Kljub temu deček ni in ni hotel na svet, na koncu pa je presrečna mamica le sporočila: »Končno se nam je pridružil velik kup sreče in ljubezni po imenu Jakob.« Mamica je postala tudi modna oblikovalka Urša Draž, ki je uspešno skrivala več kot polovico nosečnosti. Urša ima sicer tudi najstniškega sina Jakoba, ki se ji je rodil v razmerju z lepotnim kirurgom Francem Planinškom.

