Iris Mulej pokazala hčerkico

Iris in Admir sta ponosna mamica in očka. Foto: Facebook

Manekenka in slovenska misica z največ titulami Iris Mulej je pred kratkim prvič postala mati. Z izbrancem Admirjem Barčićem sta deklico poimenovala Isabella, novopečena mamica pa kar kipi od ponosa.

En teden po porodu je tako na facebooku že objavila fotografijo svoje lepotičke in zapisala: »Nekdo je danes star en teden. To je najboljši teden v življenju mamice in očija. Z besedami ne morem opisati, kako zelo ljubimo to malo bitje.«