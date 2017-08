Iris Mulej izdala čustva: Utesanoviću sem financirala njegov neprofitni blejski filmski festival

Poročali smo že, da so t. i. slovenskega podjetnika in izvršnega direktorja Bled Film Festivala Danijela Utješanovića, ki je pred leti polnil strani medijev predvsem kot partner slovenske misice Iris Mulej, v Dubrovniku ujeli s prepovedano substanco, ki poživi telo in duha – kokainom. Ker se je v zvezi z njim uporabljalo tudi ime naše nekdanje miss Slovenije, je Mulejeva v četrtek na svojem facebook profilu objavila daljši zapis, v katerem je pojasnila nekatere okoliščine iz svoje nekdanje zveze s 35-letnim preprodajalcem kokaina, ki je pred dolgovi z Bleda menda pobegnil v Dubrovnik.

»Po navadi sem tiho, zdaj pa ne morem biti več! Moje ime spet vlačijo po medijih in poleg navajajo kup neresnic. Moj bivši partner Danijel Utješanović je bil ta teden v Dubrovniku aretiran zaradi razpečevanja droge. To je njegovo življenje, njegova dejanja, zakaj se morajo mediji razpisati še o meni? Seveda, razumem, da je javnosti postal znan zaradi mene, ampak zakaj mediji pišete poleg še kup neresnic?« je uvodoma v svojem čustvenem zapisu, ki je že bil umaknjen s facebooka, pojasnila Iris Mulej. Nato pa v nadaljevanju razkrila podrobnosti njene nekdanje zveze.

»Naj vam jaz olajšam zadevo in povem, kako stvari dejansko stojijo. S svojim espejem, ki sem ga odprla leta 2010, sem uspešno poslovala vse do 2013, ko sem začela zvezo z Danijelom Utješanovićem. No, takrat sem po njegovem nagovarjanju večino svojega manekenskega dela opustila, saj me je prepričeval, da bom od zdaj naprej delala za filmski festival Bled. V projekt sem seveda ves čas verjela in k njemu tudi finančno prispevala razna poslovna kosila v okviru sestankov z ekipo BFF, gorivo za poti po Sloveniji in tujini. 'In verjemite mi, ni jih bilo malo!' Ne razumem, od kod medijem ideja, da je Utješanović poslovnež. Ker se je okrog vozil z mojim BMW-jem?«

Mulejeva ima trenutno razmerje z Jeseničanom Admirjem Barčićem, ki je direktor ameriške varnostne agencije v Kabulu ter direktor Dukley marine v Budvi. Z njim ima tudi hčerkico.