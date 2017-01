Irena Yebuah Tiran: ganljivi prazniki v Gani

Operna diva Irena Yebuah Tiran je preživela ene najlepših praznikov v svojem življenju. Z vso družino, možem, sinovoma, sestro dvojčico, njeno družino in njunim očetom ter mamo so se odpravili na nepozaben obisk v Gano. Po štiridesetih letih je znova stala na obali, kjer sta se s sestro igrali kot deklici. Vse skupaj je bilo toliko bolj čustveno, ker sta sploh prvič doživeli tako čarobno energijo, še posebej zaradi celotne družine, ki je iz ene domovine odšla v drugo. Pevka pravi, da si je v afriški obmorski deželi nabrala dovolj toplote za vso zimo, v Slovenijo pa je prinesla nekaj sadja, zelenjave in drugih pristnih dobrot te slikovite države. Razveselila se je tudi nove obleke, ki je narejena iz materiala, kupljenega v Gani, in že komaj čaka na naslednji koncert, ko bo zablestela kot prava afriška kraljica.

