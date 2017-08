Instant počitnice Saše Lendero: Časa za počitek ni

Medtem ko nekateri uživajo v dolgih in lenobnih počitnicah, si Saša Lendero in njen Miha letos tega zaradi delovnih obveznosti ne moreta privoščiti. »Najin dopust je trajal štiri dni. So to sploh počitnice?« je v smehu kratki oddih, ki sta ga preživela v Umagu, pokomentirala pevka. »Letos imava ogromno dela in upava, da bomo lahko počitnice prestavili na jesen,« nam je še zaupala Saša in dodala, da vsaj njuna edinka Aria, ki bo kmalu prestopila prag tretjega razreda, uživa v pravih počitnicah. »Je pri babici in dediju v Umagu, midva pa se bova proti koncu avgusta odpravila v Berlin. Skratka, imam bolj pridne počitnice in računam na to, da se bo to kje poznalo,« še pravi Saša in dodaja, da je letošnje poletje zanjo bolj ali manj instantno počivanje.

