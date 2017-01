Inja Zalta in Klemen Janežič razkrivata skrivnosti ljubezenskih prizorov

Klemen nima težav pri intimnih prizorih z žensko ali moškim, saj s tem zagotavlja pristnost vloge in nima to ničesar z njegovim zasebnim življenjem. Foto: Pro Plus

Inja se hitro vživi v ljubezenske prizore, saj je povsem brez predsodkov in stroga profesionalka. Foto: Pro Plus

Inja Zalta in Klemen Janežič. Foto: Pro Plus

Marsikdo se sprašuje, kako poteka snemanje poljubov, objemov, telesnih dotikov ali celo posteljnih vragolij. Tančico skrivnosti sta za naše bralce odstrla lepotica Inja Zalta, bolj znana kot Nina Dolinar, in privlačni Klemen Janežič, ki je zaslovel v vlogi Martina Rozmana. Izdala sta nam, kako se pripravljata na intimne prizore, kako zahtevni so, koliko smeha povzročajo in kako na to gledata njuna zasebna partnerja. Naravnost presenetljive so težave, s katerimi se srečujeta, in medtem ko si gledalci zamišljajo, da je dotik ustnic ali drugih delov telesa najbolj vznemirljiv prav pri snemanju, sta glavna protagonista z mislimi nekje povsem drugje.

