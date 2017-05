Ines Erbus o Simoni Weiss: »Zadnjo pesem je napisala zame!«

Goran Šarac, mož pokojne Simone, ima za Ines samo lepe besede in se rad pohvali, da gre za tretjo generacijo iz njihovega gnezda. »Poznam ga že vrsto let, saj smo družinski prijatelji. Pri njem in Simoni sem vedno našla podporo in pomoč, ko sem ju potrebovala. Vedno z veseljem prisluhnem človeku, ki je soustvarjal velike uspešnice na slovenski glasbeni sceni, saj dobro ve, kako stvari potekajo, in se lahko od njega še ogromno naučim,« svojega mentorja in velikega zaupanika pohvali mlada pevka, ki se ob tem spomni še svoje velike vzornice, legendarne Simone Weiss. »V čast bi mi bilo, če bi bila lahko nekoč tako uspešna kot Simona, ki je polnila dvorane in osvojila srca mnogih. Zame je bila zelo topla oseba, ki je vedno rada priskočila na pomoč. Z njo in ob njej sem nazadnje prepevala na njeni petdesetletnici. Njena zadnja pesem pa je bila napisana zame. Ni bila še izdana, vendar ima zame še toliko večjo težo. Hvala Simona,« ganjeno pove Ines.

