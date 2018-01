Indira šokirala Slovenijo, kar je razkrila, je presenetilo vse

Teden dni pred finalom sta se včeraj poslovila dva tekmovalca. Med najslabšimi tremi so bili Aleksandar, Boštjan in Mojca.

Prvi je na tehtnico stopil Aleksandar, ki je izgubil 2,13 odstotka kilogramov, Rezultat ga je razveselil, dodal je še, da so vsi, ki izgubijo več kot dva odstotka, naredili odlično delo.

Presenetljivi Iztok

Za njim se je tehtal Iztok. Tehtnica je pokazala 94,7 kilograma, kar je pomenilo, da je izgubil od prejšnjega tehtanja 3,76 odstotka telesne mase. Iztok je na široko odprl oči in kar ni mogel skriti navdušenja nad videnim.

Razočarala je

Sledila je Mojca. Povedala je, da ima že vsega dovolj in da si želi oditi iz šova. Na tehtanju pred včerajšnjim je imela 94,2 kilograma, tokrat pa 93,6 (0,64 odstotka manj).

Indira hujša kot za šalo

Mojčina prijateljica Indira pa si finale nadvse želi. Delala je več, je pa storila nekaj, kar mnogi ocenjujejo za nevarno: tri dni sploh ni jedla ne pila. Vse to za dober rezultat (o tej taktiki se je menda poučila že pred šovom, in sicer na spletu). Na koncu ji je tehtnica pokazala 76,4 kilograma ali 3,04 odstotka manj. Trenerka Nataša nad njeno dieto nikakor ni bila navdušena: »To ni zdravo in tega ne svetujemo.«

Razočaranje

Boštjan je Indirino potezo označil za tvegano. Sam je izgubil 1,92 odstotka. To je pomenilo, da je izgubil manj kot Aleksandar, zaradi česar je pristal na predzadnjem mestu. Prehitel je zgolj Mojco in bil precej razočaran.

Izgubil 60 kilogramov

Bojan je razkril, da so pričakovali moški finale. To je zdaj 'pokvarila' Indira. V enem tednu je Bojan izgubil kar šest kilogramov ali 4,90 odstotka od zadnjič. »Pulza imam 300,« je dejal ves nasmejan, doslej pa je shujšal že za 60 kilogramov.

Najslabši trije so bili tako Aleksandar, Boštjan in Mojca. Tekmovalci so jim razdelili glasove in tako razjasnili dilemo, kdo mora oditi tik pred finalno oddajo. To sta bila Mojca in Boštjan. Ta razočaranja ni mogel skriti, Mojci pa je odleglo: »Jaz sem srečna, da odhajam.« Njena želja je, da bi bili drugo leto doma že trije (seveda ima v mislih dojenčka).