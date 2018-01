Indira si zjutraj reče »hej, lepotička«, Aleksander ima velike načrte

Štirje finalisti šova The Biggest Loser Slovenija svojo trinajsttedensko dogodivščino končujejo močnejši, bolj vitki in fit. »Okrepil sem karakter, vedno sem nehal na sredini. Komaj čakam, da pridem domov in se soočim z najhujšimi skušnjavami,« je v zadnji oddaji pred finalom dejal Aleksander in razkril, da mu načrtov in sanj za prihodnost ne manjka. Nad vadbo se je zdaj tako navdušil, da bi rad v prihodnosti odprl svoj fitnes. S stene v telovadnici, kjer je preživel največ časa, pa je snel Janovo fotografijo, za katero pravi, da bo dobila posebno mesto.

Med tistimi, ki so iz tedna v teden navduševali z izgubljanjem kilogramov, je tudi Bojan, ki je razkril, da to ni prvi šov, v katerega se je prijavil. »Vedno sem si želel v šov. V dva sem že bil prijavljen, pa potem nisem šel.« Tako kot Aleksander je tudi sam domov vzel spominek iz telovadnice. Njegovo steno bo zdaj krasila Natašina fotografija. » Bolj malo sem z njo treniral, pa še tisto je bilo preveč. Doma si jo bom dal na steno, da bom ves čas pod njenim nadzorom,« je dejal.

Povsem spremenjena šov zapušča tudi Indira, ki priznava, da je šov ni spremenil le vizualno, temveč tudi osebnostno. »Ko sem se prej zbudila, sem si rekla 'je*emu, Indira', zdaj pa lahko zjutraj rečem 'hej, lepotička'«. Ob tem je še poudarila, da ni samovšečna, je pa samozavestna. Pravi, da je postala bolj samozavestna in odprta v komunikaciji z drugimi. Razkrila je tudi skrbno varovano skrivnost, ki jo je spravljala v teh trinajstih tednih v dobro voljo. V shrambi je imela na visoki polici skrito veliko čokolado, s katero se je potolažila, ko je bilo najhuje.

Po koncu šova se zdi, da so tekmovalci povsem spremenjeni. Modrosti in nasveti o bolj zdravem življenju kar kipijo iz njih. Iztok pravi, da je zdaj dojel, da mora najprej misliti nase, saj lahko le tako predaja svojo pozitivo naprej.

Ob koncu oddaje so jim prihranili še poseben izziv. Tekmovalcem so na ramena naložili nahrbtnike, ki so tehtali toliko, kolikor so izgubili v tem šovu. Pravi vsi so bili zgroženi in odločeni, da toliko kilogramov ne bodo več 'pridelali'.