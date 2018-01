Indira priznala, kaj se dogaja med njo in Kikijem

Henrik in Kristjan sta bila v šovu The Biggest Loser Slovenija zagotovo usodna moška za Indiro. Jasna ji je dejala, da jo ne bosta »farbala«, da sta samo prijatelja, kar pa je Indira zanikala. »Midva sva res samo dobra prijatelja.« Nato so ji v oddaji Od težaka do junaka predvajali poljub s Kikijem, Indira pa je dejala, da »ji je le govoril na usta«. Rok Tomažin ji je rekel, da si bo zagotovo premislila, ko ga bo poleti videla v kopalkah.

Pogovorila se je tudi s Henrikom in mu povedala, da jo je ves čas provociral. »Ženske se ga bojijo, češ da jih bo otipaval,« je pripomnila Jasna in Indiro prosila, naj opere Henrikovo ime, slednji pa je v oddaji ves čas molčal.