Indira preračunava, je to recept za zmago?

Ta teden je za tekmovalce šova The Biggest Loser Slovenija izjemno čustven in napet. Zavedajo se, da so pred njimi odločilni dnevi, ki bodo odločali o tem, kdo se bo uvrstil v zadnji, finalni teden.

Pred njimi je bila tokrat mamljiva skušnjava, v kateri bi si lahko zmagovalec zagotovil celo imuniteto, a so se vsi tekmovalci odločili, da v njej ne bodo sodelovali in da si bodo finale zagotovili na pošten način, zgolj z izgubljenimi kilogrami.

Ker so se uprli skušnjavi, pa so doživeli prijetno presenečenje. Predvajali so jim namreč sporočila in voščila njihovih najbližjih. Vidno ganjeni in čustveni so brez besed obsedeli v dnevni sobi in premlevali čudovito presenečenje.

Pred zadnjim, odločilnim tednom pa nekateri že razmišljajo o tem, kako bi si zagotovili zmago. Veliko pozornosti temu očitno namenja tudi Indira, ki je razvila posebno strategijo hujšanja. Pravi, da bo prva dva dni pila veliko vode, jedla pa zgolj piščanca in solato, temu pa bodo sledili trije dnevi stradanja.