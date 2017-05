To ime je Osenarjeva nadela sinu. Veste, kaj pomeni?

Kot smo že poročali, je Nina Osenar postala mamica tik pred svojim rojstnim dnem , ki ga je praznovala včeraj. To je njen prvi otrok, ki ga je povila partnerju Dejanu Kontercu, nekdanjemu hokejistu in bivšemu možu Pike Božič. Kar nekaj časa se je ugibalo, kako bo ime malemu junaku, in zdaj je končno znano.

Nadela sta mu ime Marlon, ime izvira iz Anglije, pomeni pa bojevitost. Najbolj znani zvezdnik s tem imenom pa je zagotovo lomilec ženskih src Marlon Brando. Po podatkih statističnega urada je moških s tem imenom pri nas pet.