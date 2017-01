Ima čuk Jernej nov poklic?

Glasbenika Jernej Tozon in Aleš Bartol sta strastna smučarja in se vsako leto odpravita na smučanje že zelo zgodaj. Letos sta že odprla smučarsko sezono, ko sta ves dan preživela na snežnih strminah v Dolomitih. Upamo, da bo njuna letošnja varna, saj sta lansko leto komaj ubežala snežnemu plazu. Sta se pa za en dan lani prelevila tudi v učitelja smučanja in smučala z najmlajšimi, ki so bili njune družbe nadvse veseli.

Tudi letos pravita, da ne bo manjkalo zabave po smučanju in da bosta zaplesala kakšen 'pancertanc'.