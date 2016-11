Iluzionistični čarodej s čudeži jemlje dih

KOPER – Čarodeji niso jasnovidni čudodelci, ne zmorejo zdraviti bolnih, čeprav je takih prošenj veliko, in, žal, ne poznajo zmagovalnih kombinacij loto številk. Gre za umetnike, ki ustvarjajo v imenu razvedrila, a na visoki ravni, najbolj primerljivi z gledališko igro. Njihova moč je v tem, da premagujejo na videz nepremagljivo: so iluzionisti, ki navidezno premikajo meje mogočega, vlivajo upanje v čudeže in odstirajo, da resničnost ni nujno to, kar se največkrat zdi.



V zlikani srajci



V Sloveniji imamo vsega 10 poklicnih iluzionistov. Med najbolj priljubljenimi – če upoštevamo povpraševanje, število nastopov ter zahtevnostno raven izvedbe umetnij, o katerih lahko neizurjena roka le sanja – je mariborski 40-letni čarodej Sam Sebastian. Za njim je 25 let iluzionizma, od tega 15 profesionalnih.



Deluje skromno, toplo in preprosto. Vtis je, da stoji trdno na tleh. Oče dveh predšolskih otrok spada med ljudi, ki jih materialne dobrine zanimajo le toliko, kolikor je nujno za preživetje.



O tem, kako poteka dan poklicnega čarovnika, je dejal: »Začnem ga s črnim čajem z mlekom in sadnim smutijem. Po zajtrku se lotim pisarniškega usklajevanja prostih terminov, pregledovanja elektronske pošte, telefonskih klicev, branja novic s področja moderne magije, obiskovanja webinarjev, to so internetni seminarji, čarodejskih konferenc...«

