Ilka Štuhec: Ples je sestavni del mojih priprav

Čeprav ima Ilka kar nekaj hobijev, med drugim se rada sprošča s sprehodi v naravi, barvanjem, risanjem, branjem, odbojko, supanjem in še s čim, je ples tisti, ki nahrani njeno dušo in srce. Po le nekaj dneh sukanja v plesnih čeveljcih s češkim plesalcem Davidom Odstrčilom, sicer soplesalcem Ilkine najboljše prijateljice, prav tako plesalke Tare Bohak, je naša najboljša smučarka kot prava profesionalka odplesala vročo sambo in nas prepričala, da je čut za ritem na njeni strani.



Raje je skakala po lužah



Ilka, ki je trenutno na snegu in energijo usmerja v prihodnjo sezono, nam je pred odhodom na priprave zaupala, kakšen podvig je bila njena kratka in sladka plesna avantura, ob tem pa je razkrila, da je tudi ples sestavni del njenih smučarskih priprav.

