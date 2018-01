Igralske bravure iz rokava

Ničkolikokrat sem že slišal, da v igralstvu ne obstajajo velike in male vloge, temveč le veliki in mali igralci. Pa ne po rasti, da ne bo kakršnekoli pomote. In sem si, v mladih letih, mislil svoje. Dajte, no, lepo vas prosim. Ni velikih in malih vlog?! Seveda so, pa še kako so. Je pa ja razlika, ali imaš pet besed za izgovoriti v poltretjo uro trajajoči gledališki igri ali filmu ali v tv-nadaljevanki ali pa govoriš kar naprej in vseskozi in zelo veliko! Potem pa je prišlo življenje, poklicno življenje igralca, in kaj hitro sem dodobra spoznal, da teza še kako drži. Res ni velikih in malih vlog, so samo igralci, ki znajo iz nič narediti igralsko bravuro, in so óni, drugi, ki jim to pač ni dano! Tako preprosto je to!



Temeljito vživljanje v lik

Svoj filmski scenaristično-režiserski prvenec sem njega dni snemal in sem k sodelovanju povabil vse igralke in igralce, ki sem jih iskreno spoštoval in cenil. Tudi tiste nekolikanj starejše. In tudi zaradi sodelovanja slednjih sem še dandanašnji ponosen na ta moj filmski prvenec. V njem je, poleg množice drugih, nastopil tudi Anton Petje, naš zamejski rojak, igralec, dolgoletni član Stalnega slovenskega gledališča v Trstu. Zaupal sem mu vlogo italijanskega trgovca, ki vsako leto svoj dopust preživi na slovenski obali, kjer si urice, naj si bodo nočne ali dnevne, krajša z – ruleto oziroma z najrazličnejšimi oblikami iger na srečo. Človeku (filmskemu liku, seveda!) je to pač všeč, pa še lepo mu je pri nas, in zato redno tudi k nam, v Slovenijo, zahaja. Na srečo igrat!

Kaj vse je uprizoril Anton Petje v teh nemih prizorih, se ne da opisati z besedami

Toneta sem poznal že leta. Imel sem srečo, da sem lahko z njim nastopil v kar več slovenskih filmih (Klopčičevi Dediščini, Pogačnikovi Kavarni Astorija idr.), dodobra pa sva se spoprijateljila, ko sem gostoval v SSG Trst, v Cankarjevih Hlapcih, ki jih je na oder postavil prijatelj Boris Kobal, Tone pa je v tej uprizoritvi naravnost fenomenalno upodobil lik Hvastje. Na vsaki vaji posebej sem občudoval njegov pristop k oblikovanju sila zahtevne vloge, njegovo temeljito in natančno in srčno vživljanje v lik, ki je vse prej kot ljudem ljub in drag in všečen, saj je Hvastjo, vaškega učitelja, Cankar spisal in nravstveno vzpostavil kot človeka, ki svoje spreobrnjenje v totalni klerikalizem navzven moralno opravičuje z dejstvom, da ima številno družino, ki jo je pač treba nekako preživeti.



Palete strasti

Vesel je bil mojega povabila, prijatelj Anton Petje, zelo vesel. In je to tudi pokazal, vsak snemalni dan posebej, ko se kar ni mogel ločiti od nas, od snemalne ekipe, po končanem snemanju. Po navadi sva sedla v udobne fotelje na ljubki terasi našega ankaranskega hotela in dolgo v noč obujala spomine na vse tisto, kar nama je bilo dano skupnega preživeti.

Deževen dan je bil, se dobro spomnim, ko smo se odpravili na snemanje v Casino Portorož. Tone je imel tisti dan tudi neko malo, a le na videz nepomembno sekvenco, v kateri mora pokazati vso strast svojega igralništva (tako mu je narekoval scenarij).



Posedel sem ga za igralniško mizo, našega vrlega igralca, zrežiral celotno dogajanje (promet v drugem planu rečemo strokovno vsemu tistemu, kar se dogaja v posamezni sekvenci za igralcem, ki dominira v tej isti sekvenci, oziroma okoli njega) v prostoru in mu dal osnovne napotke, kaj in kako naj prizor odigra.

»Samo moment, prosim lepo!« je rekel samo meni in čisto tiho, se za par sekund umaknil k oknu, se zagledal nekam, še danes ne vem, kam, potem pa se sunkovito obrnil na petah, sedel na že prej omenjeno mesto in rekel: »No, zdaj pa lahko!« In smo začeli snemati.



Hudo povedna mimika

Prosil sem ga, naj poskuša ponazoriti več občutij; nekaj takih, ki bodo gledalkam in gledalcem nazorno dale vedeti, da človek/kockar dobiva, in nekaj takih, iz katerih bo moč razbrati, da mu ne teče ravno tako, kot bi si želel. Med posameznimi reakcijami sem ustavil kamero, tako da se je Tone lahko pripravil na nov prizor oziroma na nov mini prizor.

Če kdaj, sem takrat resnično užival. Kot režiser, ki gleda svojega igralskega kolega, starega mačka, namazanega z najžlahtnejšimi igralskimi žavbami tega sveta. Kaj vse je uprizoril Anton Petje v teh nemih mini prizorih! Se ne da dodobra opisati s suhimi besedami. To je pač nujno – videti!

Zmagoval je, se veselil, radostil in pred kamero izživel polnokrvnost pravega, zagrizenega pa tudi preprosto uživaškega gemblerja. Potem pa se je hipoma, vse v skladu z rezultati igre, prelevil v razočaranega, izigranega, jeznega, hudega, grenkega zgubaša, ki se huduje nad vsem in vsakim. Vse to je Anton Petje znal in zmogel ponazoriti s svojimi gibi, s samo njemu lastno, hudo zgovorno mimiko, z gestami, ki so ponazarjale vse tisto, kar se je v določenem trenutku dogajalo v njegovi duši, srcu in glavi. In vse, kar je počel, je počel tako, da iz njegovih ust ni prišla niti ena sama besedica. Nemo, samo z gestikulacijo in mimiko, je slikal pred nas razpoloženje, ki je postajalo razumljiva čisto vsem. Velemojster svojega poklica! Ni kaj! Kar je res, je pač res!



Nismo še za staro šaro

Tistega večera sva spet enkrat, kot že toliko večerov poprej, sedla v udobne fotelje na naši terasi. »Viski?« me je vprašal, in ne da bi čakal na moj odgovor, hitel naročat natakarici. »No, ocenjujem, da smo se danes približali rezultatu, kajne?! Se mi nekako dozdeva, no, da smo se. Bi rekel …« me je prijazno in posredno vprašal. In me je pogledal tako neponovljivo hudomušno in nabrito hkrati, da sem ostal brez besed, le nasmeh se je prikradel na moj obraz, poln zadovoljstva nad igralsko kreacijo kolega, ki je imel za seboj tako filmsko kilometrino, katere jaz niti v sanjah ne bom nikoli dosegel.

In to sem mu tudi povedal. Jasno in glasno. Z izbranimi, srčnimi besedami iskrene pohvale in zahvale hkrati.

»Veš, nas, starejših, ne zasedajo več tako pogosto. Škoda. Pa imamo še kaj pokazati, veš. Nismo še za v staro šaro!« mi je potožil. Milo in nezagrenjeno, čeprav je bilo v glasu zaznati žalost. Majčkeno žalost, ne tiste usodne. Nikakor.

Na njegove besede sem se spomnil, ko sem film gledal na TV Slovenija. Dragi moj Anton, niti po naključju nisi ne ti ne vsi, ki pripadajo tvoji generaciji, za v staro šaro. Daleč od tega. Ste pa, vsaj večina vas, za na slovensko igralsko akademijo. Tam bi lahko mladcem in mladenkam pokazali, kaj se pravi igra. In vi bi to pokazali na način, ko solze tečejo od stalne pristnosti. Ker vi znate igrati! Ker vi še vedno znate in zmorete igrati! Žlahtno, čutno, tako do konca preprosto in v prav tej preprostosti tako ganljivo! Moj poklon! Tebi in vsem vam.