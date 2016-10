Igralka Nina noseča z zvezdnikom Usodnega vina

Nina Rakovec (29), ena najobetavnejših mladih slovenskih igralk in članica Mestnega gledališča ljubljanskega, je v veselem pričakovanju. Kot smo poročali v reviji Suzy, sta Nina in njen srčni izbranec Robert Korošec, ki je letos okrepil igralsko zasedbo Usodnega vina, ukradla vso pozornost na premieri predstave Bella Figura francoske avtorice Yasmine Reza. Na odru se je Robert odlično odrezal, po bučnem aplavzu, ki si ga je prislužil, pa so čestitke bodočima staršema kar deževale. Kot smo še izvedeli, bosta Nina in Robert zibala februarja.

Sicer pa Nina o svoji zasebnosti nikoli ni želela podrobno razpravljati, saj se je zadnja leta osredotočala na študij in igro. Zaigrala je v kar nekaj predstavah in filmih, kot so Izlet, Dvojina, zapelji me. Očitno je v reku, da kri ni voda, precej resnice, saj je Nina vnukinja pokojnega slovenskega igralskega velikana Poldeta Bibiča.