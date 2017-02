Igralec Ene žlahtne štorije postal očka!

Nina Rakovec, ena najobetavnejših mladih igralk pri nas, in Robert Korošec, prav tako igralec, ki ga slovenska javnost pozna tudi kot Sergeja iz priljubljene serije Ena žlahtna štorija, sta se znašla v najlepši in največji vlogi življenja. Mlada igralca sta namreč prvič postala mati in oče. Izvedeli smo, da se jima je rodila deklica, ki sta jo poimenovala Lejla, Robert pa je dejal, da več informacij o njuni prvorojenki ne želi deliti z javnostjo. Ne dvomimo, da bo mladi igralec odličen očka, saj smo izvedeli, da je bil zadnje dni pred porodom ves čas v oporo svoji Nini, prav tako je potrebam najdražje prilagajal svoj urnik in obveznosti, minuli teden pa je pogosto pogledoval na telefon in čakal klic, da je pripravljena na odhod v porodnišnico. Mlademu paru ob tej priložnosti iskreno čestitamo, njuni deklici pa želimo veliko zdravja.

