Igrala bo še tri dni po smrti

Čeprav je sprva dajala vtis vaške čarovnice, se je kot Tereza v Reki ljubezni neizmerno prikupila gledalcem. Njena nežna in sočutna osebnost je v hipu osvojila marsikoga, tako kot tudi v resničnem življenju. Legendarna igralka Marinka Štern, ki je letos dopolnila 70 let, je ženska, ki se s staranjem in gubicami ne obremenjuje, se rada uči novih stvari in vedno in povsod išče nove izzive.

Njena osebnost v hipu zapolni prostor, njen nalezljivi nasmeh pa razoroži še tako zahtevnega sogovornika. Ne komplicira in z radovednimi očmi raziskuje okolico ter o vsem govori tako strastno, da se zdijo minute ob kavi z njo kot ure. Najprej se pogovoriva o njenem liku, nežni Terezi. »Vesela sem bila te vloge, tega izziva, ker mi je Tereza bolj podobna kot Neža Fažon iz Usodnega vina. Včasih je težje pogledati vase kot v nekoga drugega,« pove v smehu. Terezo dojema kot izziv tudi zato, ker je njena televizijska sestra Angelca tako zelo drugačna od nje. »Mislim, da dobro prikazujemo ta problem, da se ljudje med sabo ne vidimo in ne slišimo.« Tudi krajšo pričesko, ki je zamenjala njen prepoznavni paž, je odlično sprejela. »Sploh poleti je bilo odlično in sedaj imam manj dela kot prej. Jaz se češem z roko in nimam glavnika,« se od srca nasmeji. Čeprav je že štiri leta upokojena, ni niti za trenutek oklevala, ko so ji ponudili vlogo. Ne predstavlja si, da ne bi delala, nastopala na odrih, snemala. »Še vedno igram v predstavah v Slovenskem mladinskem gledališču Škrat Kuzma dobi nagrado, Kok ti men zdej dol visiš, Zločin in kazen, v Ptujskem gledališču igram v Najstarejši obrti, imam pa tudi svobodni projekt Kje sem ostala, ki govori o demenci.«

Že kot deklica si je želela postati igralka, mi zaupa. »Moji teti sta študirali v Ljubljani. Mama me je peljala k njima na obisk, onidve pa mene v gledališče.« Kmalu je začela tudi sama nastopati. Štiri desetletja je bila zvesta Slovenskemu mladinskemu gledališču, svojemu poklicu pa bo ostala zvesta do konca svojih dni. »Zelo sem bila predana temu gledališču, svojemu delu pa bom vedno. Druge poti nisem videla in je niti ne vidim. Nekateri igralci pravijo, da imajo dosti, jaz pa ne! Ne verjamem, da bom kdaj nehala igrati. Še tri dni po smrti bom igrala,« se glasno zasmeji.

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«