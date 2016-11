Hudi časi: po smrti dedka zdaj v bolniški postelji še oče

Udeleženec resničnostnega šova Survivor: Slovenija Sandi še vedno preživlja težke čase. Po nenadni izgubi dedka se z zdravstvenimi težavami še vedno bori njegov oče.

Sandi je na svojem facebooku objavil fotografijo, na kateri njegov oče leži na bolnišnični postelji, in zraven zapisal: »Pozdravček od mojega očeta in mame, ki mi pomenita največ na vsem svetu. Obisk očeta v bolnišnici.« Prijatelji so njegovemu očetu zaželeli srečo in čimprejšnje okrevanje.

Drama z očetovim zdravjem se vleče že nekaj časa. Zaradi njegovih zdravstvenih težav je bil Sandi v skrbeh tudi na Filipinih, v nekem trenutku se je celo zlomil in zajokal.