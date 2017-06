Huawei P10 Lite: Najboljši telefon za manj kot osem evrov na mesec

Na letošnji lestvici Forbes, ki povezuje sto najboljših globalnih blagovnih znamk, se je Huawei povzpel na zavidljivo 88. mesto. Njegova vrednost je ocenjena na 7,3 milijarde ameriških dolarjev, kar ga uvršča pred Philips, Panasonic, Niveo in številne druge prepoznavne blagovne znamke.

Model Lite ima skoraj vse kot njegova velika brata P10 in P10 Plus. Le vsega je malce manj in – najpomembneje – tudi stane manj. A verjemite, telefon je več kot popoln za povprečno uporabo. Njegove odlike pa so uporabna kamera, vzdržljiva baterija, zanimive funkcionalnosti in top čitalnik prstnih odtisov.

Bi izvedeli še več?

Ta prekrasni venček bele, zlate, črne in modre je lahko vaš po neverjetni ceni – manj kot 8 EUR pri vseh operaterjih Telekom, A1 in Telemach.

Stekleno ohišje in kovinska obroba

Telefon je eden od lepših. Steklenemu ohišju se kovinska obroba odlično poda, na otip pa daje vtis nekajkrat dražjih telefonov. Ob uporabi preseneti teža pičlih 146 g, naprava je izjemno tanka, meri le dobrih 7 mm. Velikost zaslona, kjer izstopijo barvni kontrasti, je 5,2 palca in omogoča enostavno enoročno uporabo.

Super moč, brez kompromisa



Do pred kratkim je bilo treba pri izbiri pametnega telefona za ugodno ceno skleniti kakšen kompromis. Pogosto so cenejše naprave manj zmogljive, imajo slabši zaslon in krajšo avtonomijo baterije. S P10 Lite pa se je situacija spremenila.



Vgrajen ima zelo hiter Kirin 685 procesor. Z osmimi jedri (več, kot jih ima velik del osebnih računalnikov) zagotavlja gladko delovanje in takojšen odziv tudi ob uporabi več aplikacij hkrati. Obenem so pri Huaweiju poskrbeli, da vsa ta moč ne izčrpa baterije. Čipovje je specifično optimizirano za čim manjšo porabo in zato ima telefon višjo zmogljivost ob daljši avtonomiji.



Uporabniška izkušnja



Čitalnik prstnih odtisov je eden od najboljših na vseh pametnih telefonih, vmesnik EMUI postaja vedno preglednejši in uporabniku s takoj opaznimi bližnjicami ponuja tudi veliko res priročnih orodij. Telefon je pravo malo pomagalo z upraviteljem datotek, uro in budilko, kalkulatorjem, snemalnikom zvoka, svetilko, kompasom in ogledalom. Reža za spominsko kartico za razširitev prostora za shranjevanje podatkov je hkrati tudi reža za uporabo druge kartice SIM in s tem druge telefonske številke, kar je izjemno priročno, če ste uporabnik dveh telefonov. V tem cenovnem razredu ni lahko najti dobrega dua sim telefona.



Prepričljiva fotoaparat in videokamera



Ob dnevni svetlobi so fotografije naravnost odlične, izkaže pa se tudi v slabših svetlobnih razmerah. Sprednji fotoaparat 8 MP je, kot je značilno za Huawei, zelo dober. Takoj očara glavna kamera 12 MP s funkcijo fast shot, pri kateri lahko pri zaklenjenem telefonu v hipu posnamete fotografijo in tako nikoli ne zamudite pravega trenutka, prednastavljene aplikacije lepotni način, zameglitev ozadja in filtri omogočijo, da je vsak selfi popoln, aplikacija dobra hrana pa, da je vsaka slika hrane naravnost fantastična. Kot zanimivost pa sliki lahko dodate tudi zvočni zapis. Telefon omogoča snemanje različnih videozapisov, zanimivo je predvsem fotografiranje v časovnem intervalu.



Vzdržljiva baterija in izjemno hitro polnjenje



Poleg tega, da bi moral biti naš pametni telefon zmogljiv, mora tudi dolgo delovati. V primeru P10 Lite za to skrbi optimizacija baterije s pomočjo tehnologije Smart Power-saving 5.0, ki z upravljanjem delovanja telefona in posameznih aplikacij omogoča daljšo avtonomijo v primerjavi s konkurenčnimi pametnimi telefoni.



P10 Lite ima vgrajeno baterijo s kapaciteto 3000 mAh. Polnjenje celotne baterije traja zgolj 97 minut. Ne samo to – včasih se zgodi, da pozabimo napolniti baterijo in nam ostane le malo časa za to opravilo. Zato lahko v 10 minutah napolnite baterijo za dve uri gledanja videoposnetkov, v samo pol ure pa ga napolnite skoraj do polovice, kar zadosti za ves dan povprečne uporabe.



Še zanimivost. Veste, kdo vse med znanimi Slovenci uporablja Huaweijevo deseto serijo P? Ciril Komotar, Rebeka Dremelj, Nina Pušlar, Nina Šušnjara, fotografa Aleš Bravničar in Uroš Podlogar, Lorella Flego, Zlatko in še mnogi drugi.



Kaj pa vi?