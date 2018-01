Hrvaška dražja kot Mauritius

Brskanje po počitniških fotografijah radijske voditeljice Ivjane Banić spominja na listanje turističnih katalogov za najlepše eksotične lokacije. Kot ljubiteljica kajtanja se najraje odpravi kam na toplo, ob morje, kjer se lahko v miru predaja svojemu najljubšemu športu. Med enim od takšnih potovanj, na Šrilanki, je celo kupila zemljo in na njej zgradila luksuzno turistično vilo. Zadnje sanjske počitnice si je privoščila konec lanskega leta, ko se je z družino odpravila na pravljični Mauritius, ki je Šrilanki po njenem pripovedovanju v marsičem podoben.

Stran od zime

Izlet na Mauritius ni bil naključje. »Tukaj se je začelo poletje, in ker je v Evropi zima, je tudi veliko turistov, ampak otok je dovolj velik, da nimaš takšnega občutka. Vsak dan preverjamo vremensko napoved zaradi vetra, lovimo tune, snorkljamo, kajtamo, jemo dobro hrano, se družimo s tukaj živečimi Slovenci in lokalci, hodimo na izlete. Na kratko, prišli smo si skrajšat zimo,« se zasmeje. Na otoku ni bila prvič. »Obiskala sem ga že dvakrat, tako da sem videla vse, kar knjiga priporoča. Najbolj so me navdušili safari in levi ter snorkljanje z delfini in tistimi majhnimi, pisanimi ribicami. Nekatere izlete smo ponovili, saj smo na otoku prvič s hčerko Vilo, ki vsako malenkost pospremi z vzklikom,« pripoveduje.

»Otok je mešan. Tu so Indijci, kreoli, Afričani, belci. Narava je zelo razgibana. Od morja do visokih hribov, ogromno zelenja, slapov. So veliko hitrejši pri postrežbi in poslovanju kot domačini na Zanzibarju in malenkost bolj previdni vozniki kot na Šrilanki,« razlaga voditeljica. »Letos smo izkusili vožnjo po levi strani ceste. Tokrat smo najeli avto in se pogumno podali v promet. Moram reči, da kar gre. Ko je ravna cesta. V krožiščih in križiščih pa kar rabiš par sekund za koncentracijo. Nasmejali smo se do solz, saj sta zamenjana tudi smernik in ročka za brisalce. Tako smo večkrat umivali čista okna kot pa nakazovali smer zavijanja,« se zasmeje.

Troje kosil za pet evrov

»Ananas je tako sladek, da ga, odkar sem ga poskusila tu, v Sloveniji sploh ne kupujem več. Enako velja za sadje na Šrilanki. Nacejamo se s pravkar narabutanim kokosom. Hrana je neki tak fusion, kot pravijo. Nekaj evropskega, nekaj azijskega in malo afriškega. Obožujem tunino, je moja najljubša morska jed in domačini jo pripravijo odlično. No, pohvaliti moram tudi tuna, ki ga je ujel in pripravil moj mož. To je bila svojevrstna izkušnja. Borba na morju. Zelo sem ponosna nanj,« pravi.

Na Mauritiusu lahko zapravite zelo veliko ali pa celo manj kot v Sloveniji. »Apartmaji se začnejo nekje pri 30 evrih na noč. Cene v trgovini in restavracijah so primerljive z našimi. Mogoče kakšen evro privarčuješ v primerjavi s Slovenijo. Pri domačinih pa je vse veliko ceneje. Vsi trije se lahko najemo za pet evrov. Tudi manjše trgovinice, lokalne barake, postavljene ob cesti, so cenejše od supermarketov. Odvisno, kaj rabiš in kaj kupuješ. Najem avta ali pickupa je od 25 evrov. Ni treba prodati ledvice, da bi si ogledal otok. Po izračunih sta dva tedna Hrvaške dražja kot Mauritius ali Šrilanka,« pravi. Obisk Mauritiusa vsekakor priporoča. »Otok je primeren za družinsko potovanje. Enako velja za Šrilanko: razgibano, avanturistično ali umirjeno, krasna narava, divje živali, čudovite plaže, vrhunska, zdrava hrana in sadje,« sklene.