Hormoni: Helena pozabila na svojega, glavo ji meša drugi

Prvih nekaj dni na posestvu Kmetije: Nov začetek so iskrice preskakovale med Matjažem in Heleno, a se je njun odnos nekoliko ohladil. Kaže, da se je Helena medtem že zagrela za drugega.

Rad se stiska

Helena in Nastja sta se odpravili na kratek sprehod in pogovor je nanesel tudi na Senada. Ta je Heleni prirasel k srcu in vse več časa preživita skupaj. Vseeno pa Helena ni čisto prepričana, ali tudi Senad goji ista čustva do nje. Vseeno pa se ji Senad ne zdi človek za resno zvezo, četudi jo morda občutek vara. Nastja ji je nato dejala, da stvar verjetno ni tako resna, kot si Helena predstavlja: Senad se namreč samo rad druži in stiska z dekleti.