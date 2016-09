Hollywood odkriva Pirančanko Ano Rozo

Slovenski filmarji zadnja leta v svetu vse prodorneje opozarjajo nase. Med njimi je tudi Gregor Kresal, arhitekt, alpinist, scenarist in režiser, ki so mu Američani na široko odprli vrata, pa čeprav je delo v tamkajšnjem filmskem svetu, v katerega se poskuša pririniti marsikdo, sila težko. Konec prejšnjega meseca je tako na češkem festivalu Teplice nad Metuji doživel premiero njegov igrani film Osem krogov in pol (Eight and a half circles), ta mesec in oktobra pa bo prikazan tudi na festivalih na Poljskem in Slovaškem.

