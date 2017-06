Hollywood niso sanje, ampak trdo delo

V filmski meki je že spoznal zvezdnike, kot so Julian Thind Tutt, Armand Assante, Al Pacino, Caterina Murino, Steven Bauer, režiser Cary Joji Fukunago in producent Steven Istock. »Podati se v takšno stvar pomeni veliko odločnosti in odrekanja. Biti moraš vztrajen, profesionalen, nenehno iskati stike in poznanstva, biti tako rekoč opažen vedno in povsod. V tem poslu, posebno v Ameriki, se vrti veliko denarja in vsakdo si želi čim več iztržiti,« pravi 44-letni Ljubljančan.

Večina domačih gledalcev Marjana Radanoviča pozna po vlogi hudobca v prvi sezoni Usodnega vina in po reklami Agencije za varnost prometa Premisli, alkohol ubija produkcije AR Rok Cvetkov, ki je pred kratkim dobila nagrado v San Diegu, po filmih Strah, Sledi življenja ter sodelovanju z Jonasom v Po oglasih. Zanimiva je zgodba, kako je nastal film Sledi življenja, s katerim jim je uspel mednarodni preboj. »Hotel sem igrati v filmu, a ker me nihče ni poznal, sem si rekel: posnemi kaj svojega, ker če bomo čakali na druge, se to ne bo zgodilo. Od nekdaj me privlačijo večplastne prepletene globoke in dinamične zgodbe. Da ima glavni lik notranji ali zunanji konflikt, da se bori skozi film ter da ima željo po cilju. Cilj je bil narediti preboj na mednarodni trg, to mi je dajalo navdih. Zavedal sem se tehničnih težav in napak, toda bil sem stoodstotno prepričan o kakovosti igre,« pravi. V filmu je bil igralec, izvršni producent, scenarist in režiser. Pred snemanjem se je posvetoval z ljudmi iz mednarodne filmske industrije, ki jih osebno pozna. »Ko imena vrhunskega kova pohvalijo tvoj izdelek, poudarijo kakovostno igro, povabijo k sodelovanju... Film Sledi življenja je bil vstopnica v ta svet,« doda. Snemanje filma in prijave na mednarodne filmske festivale je financiral sam.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.