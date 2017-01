Hofer in Medex že tretje leto zapored otroke povabila k okraševanju eko smreke

Na letošnjem natečaju so lahko aktivnosti nadgradili tudi s predlogom trajnostnega in/ali dobrodelnega projekta, ki bo spodbudil trajnostno ravnanje in dobrodelnost v lokalnem okolju.

Za življenje čebel je gozdna paša izrednega pomena, saj prav tako najdejo glavni vir hrane. V Sloveniji je kar 60 odstotkov površine prekrite z gozdovi, smreka pa je eno izmed najbolj razširjenih dreves, zato je še toliko pomembneje, da jo ohranimo. Ozaveščanju o pomembnosti gozdnih površin in s tem tudi obstoja čebel pri Medexu in Hoferju namenjajo veliko pozornosti, zato so že tretje leto zapored skupaj izpeljali vseslovenski izobraževalni projekt.

Okraševali kar 849 smrek iz lepenke

Otroci iz slovenskih vrtcev, šol in vzgojno-izobraževalnih zavodov so se od 7. 11. 2016, ko so se zaključile prijave, pričeli pripravljati na okraševanje smrek z recikliranimi okraski in darovi narave. Tudi smreka iz lepenke, ki so jo otroci v nagradnem natečaju okraševali, je narejena iz kar 95 % recikliranega materiala, obenem pa je razgradljiva, zato je prijazna do okolja.

Do 14. 12. 2016 so slovenski otroci poslali fotografije kar 657 okrašenih eko smrek. Že teden dni kasneje je

strokovna komisija izbrala tri, ki so najbolj navdušile in tako razveselila sledeče skupine otrok:

- Čebelice, vrtec Ivančna Gorica,

- Medenjaki, podružnična OŠ Trje,

- OŠ Brinje Grosuplje, Podružnična osnovna šola s prilagojenim programom, Posebni program vzgoje in izobraževanja.

Otroci bodo za svojo prizadevnost in ustvarjalnost nagrajeni z medenimi paketi ter obiskom upravnih stavb obeh podjetij.

»Pri Hoferju, kjer je družbena odgovornost pomemben vidik poslovanja, smo nad prejetimi prispevki navdušeni. Njihovo število je pokazatelj prizadevanj mlajše generacije, ki smo jo pri nas z veseljem podprli. Ponosni smo tudi, da so se otroci odzvali s tako ustvarjalnimi izdelki in v tako velikem številu, s tem pa pozdravili tudi prizadevanja, ki jih v podjetju na različnih področjih uresničujemo skozi celo leto,« še dodajajo pri Hoferju.

Letos prvič izbran tudi trajnostni projekt

Poleg prazničnega okraševanja so bili otroci letos povabljeni, da oblikujejo ali predlagajo tudi trajnostni projekt, ki jih še posebej navdušuje. Otroke se tako spodbuja, da svoje misli in prizadevanja na področju čebel in ohranitve smrek uresničujejo ne le v decembrskem času, ampak celo leto. Strokovna komisija je poseben potencial prepoznala v projektu skupine SLONČKI iz Vrtca Bled, ki bo za uresničitev predloga prejela 2.000 EUR.

Projekt Zelišča v vrtcu se izvaja že četrto leto, z doniranimi sredstvi pa želijo v vrtcu uresničiti velike načrte. Trenutni zeliščni vrt bo dopolnjen z gredicami, kjer bodo sadili zelenjavo, zgradili pa bodo tudi rastlinjak. Poučna vrtna igralnica bo imela tudi hotel za žuželke in čebelnjak. Na ta način otroci pridobijo novo znanje, delovne navade, znajo poskrbeti za svoje zdravje - vse to na zabaven in sproščujoč način.

Deluj eko - ohrani čebelo in smreko je za Medex izobraževalni projekt, ki vsako leto presega svoje okvire. Zato smo mu v letošnji že tretji različici dodali še trajnostni izziv. Prebiranje razmišljanj in predlogov otrok nam je potrdilo, da delamo prav: otroci resnično poznajo vlogo čebel in kako pomembno je, da nam ni vseeno tako za naravo kot tudi za okolje in ljudi okoli nas. Še več, od njih smo se tudi mi naučili veliko novega,« so povedali pri Medexu.

Skupaj z mladimi tudi v prihodnje obrnjeni k naravi

Varovanju okolja pri Hoferju pripisujejo velik pomen, projekt Eko smreka pa je le eden izmed tovrstnih projektov. Zavedajo se, da je velike premike za boljši jutri mogoče doseči samo v sodelovanju, zato so še posebej veseli, da so partner pri tem projektu in da se je k prizadevanjem pridružilo tako veliko število otrok. Podjetje bo svojo skrb tudi v prihodnje usmerjalo v okolje in ob tem k sodelovanju z veseljem povabilo tudi mlajše generacije.

