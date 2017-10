Henrik o lepi Indiri: Telesa še nima takega, da bilo kaj gledati

Iz ljubezenske zgodbe v šovu The Biggest Loser Slovenija, ki so si jo mnogi obetali, očitno ne bo nič. Ko je Henrik že v prvi oddaji povedal, da mu je sotekmovalka Indira všeč in se mu zdi seksi, so mnogi z nestrpnostjo pričakovali, kaj bi se iz tega lahko izcimilo.

Mnogi so na družabnih omrežjih komentirali, da bo zdaj Indira lahko pokazala, koliko res da na zunanjost človeka in ali je »plehka«, a v zadnji oddaji se je začelo kazati, da je morda prav Henrik tisti, ki je plehek in gleda le na zunanjost človeka.

Komentar, da te kap

»Indira je lepa, telesa še pa nima takega, da bilo kaj gledati, da bi se človek obrnil,« je dejal samozavestno tekmovalec, ki je ob vstopu v šov tehtal 170 kilogramov. »Meni je osebnostno všeč. Je duhovita, vesela, prijazna. Všeč mi je, ker se med vsemi ženskami najbolj žene,« je še dodal.

O tem, da Indira in Henrik nista na isti valovni dolžini, pa največ o tem pove Indirina izjava, da sta s Henrikom na bojni nogi, že odkar sta se prvič videla na snemanju. »Kot oseba mi ne odgovarja,« je dejala in nadaljevala. »Ni normalen tip. Ta človek je moten. Pred celotno Slovenijo me je osramotil. Ves čas je za mojim hrbtom. Strah me je spati, tak 'psihič' je.«

Ne graja, šala?

Henrik pa očitno ni najbolj priljubljen niti med ostalimi tekmovalci, saj menda ves čas zamuja na treninge, upočasnjuje zadeve in širi negativno energijo. A sam pripomb svojih tekmovalcev ne razume kot grajo, temveč kot šalo.

»Ves čas zamuja, ves čas moramo ponavljati. Njegovo negativno energijo pretvorim v pozitivno in mi da še dodano moč,« pa je dejal Aleksandar, ki je pravi motor in motivator modre ekipe.