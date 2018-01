Henrik hujša tudi doma. Poglejte, kakšen je danes

Že res, da se je šov The Biggest Loser Slovenija končal, a boj s kilogrami za večino tekmovalcev še vedno ni zaključen. Med tistimi, ki ima pred sabo še kar nekaj mesecev napornih treningov, je tudi Henrik Lutz, tekmovalec, ki se je gotovo vsem najbolj vtisnil v spomin.

Henrik se hujšanju in vadbi ni odrekel niti doma. V Vojniku pridno trenira dvakrat na dan in je vsak dan bliže zastavljenemu cilju. Kako vihti uteži in se poti, prikazujejo tudi posnetki, ki jih je na facebooku objavil njegov trener.