Helena in Zaman stopila skupaj proti občinstvu

Kljub medsebojni vojni, ki se po ločitvi vrti okoli delitve skupnega premoženja – Mitja Zaman toži svojo bivšo ženo Heleno Blagne in sina Kristjana za vračilo daril in izbrisa iz zemljiške knjige, vse skupaj ocenjuje na 150 tisočakov –, sta bivša zakonca zjutraj našla skupnega sovražnika: občinstvo na razpravi.

Helena, ki se sicer ni pojavila, ker naj bi bila na snemanju v Beogradu, je prek svojega odvetnika predlagala izključitev javnosti. Tožnik Zaman se je s tem strinjal. Ne pa tudi sodnica Vera Gams Premerl, ki je odločila: sojenje bo javno. In to tudi obrazložila, češ da so zaslužki pravnih oseb javni in transparentni.

Sojenje spremljamo ...