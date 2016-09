Helena dobila košarico od Matjaža, poglejte, zakaj

Kmečka golobčka Matjaž in Helena sta neprestano tičala skupaj, dokler ju ni Senad soočil pred sotekmovalci. Takoj zatem se je Matjaž nekoliko odmaknil od Helene in postal hladnejši do nje, kar je ta opazila in njun odnos je postal precej bolj napet.

Matjaža skrbi, da je Helena veliko bolj zagreta zanj, kot je on zanjo. Jasnino vprašanje, kaj se dogaja med njima, pa ga je pripeljalo do spoznanja, da mora stvari s Heleno razčistiti, preden bo prepozno, obenem pa ga skrbi njena reakcija. Dodal je, da je Helena prijetna punca, vendar da ga vizualno ne privlači, zato bi raje ostal pri prijateljskem odnosu. »Kot sem že povedal, me bolj privlačijo temna dekleta, Helena pa je pravo nasprotje,« je bil iskren.