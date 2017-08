Helena Blagne z dragim na Azurno obalo

Naša glasbena zvezda Helena Blagne si je letos privoščila precej aktivno poletje. Z izbrancem sta se odpravila na sanjske plaže Azurne obale, kjer se nista predajala le soncu in valovom morja, uživala sta tudi v jezdenju. Konji so namreč Helenina nova ljubezen in zelo rada izkoristi čas za druženje s temi veličastnimi živalmi. Dobro obveščeni viri so nam izdali, da je bila dama v družbi postavnega moškega videti srečna in skoraj najstniško zatreskana, fotografijo iz bazena, na kateri je Blagnetova pokrita z modnim klobukom oblikovalca Roka Čibeja, pa je posnel prav njen ljubimec. ​Po dveh romantičnih tednih v dvoje je pevko v studio zvabil Aleš Klinar, saj ji je ustvaril novo pesem, ki napoveduje delovne mesece. Dočakali bomo še duet z Jasminom Stavrosom, pod katerega se je podpisal ustvarjalec balkanskih uspešnic Dušan Bačić, čigar hite pojejo Neda Ukraden, Učiteljice, Severina, po novem pa še naša Helena. Za vročim poletjem očitno prihaja še vroča jesen.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«