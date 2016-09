Helena Blagne razmišlja o selitvi

Makedonija je v srcu Helene Blagne že trideset let, odkar je na Makfestu zapela Koga te nema in zmagala. Pesem je postala njihov nacionalni hit in še danes jo sprejmejo z občudovanjem. Polna vtisov se je pred kratkim vrnila domov, tokrat spet z zmago na mednarodnem festivalu, poleg nagrade za izvedbo jo je nagradila tudi publika. »Makedonija je moj drugi dom in takoj, ko sem stopila na oder, sem začutila, da bom zmagala. Ta energija, ki se pretaka med mano in ljudmi, je nekaj nepopisno lepega. Vsako leto se vračam in čez štirinajst dni se bom spet odpravila za nekaj časa v Skopje. Priznam, že večkrat sem razmišljala, da bi se za daljše obdobje preselila, a sem preveč navezana na Slovenijo. Tukaj so moja družina, prijatelji, moje drago občinstvo.

