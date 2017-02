Helena Blagne pregnala virozo

Viroze, prehladi in gripa v teh dneh ne priznašajo nikomur. Tako je sredi največ dela, med snemanjem oglasa za Planet TV, zbolela tudi Helena, ki se je premagovanja viroze lotila z vsem, kar ponuja narava. Zaupala nam je recept za preganjanje prehlada ki njej najbolj pomaga in za katerega pravi, da si po njem v parih dneh kot prenovljen: sveže stisnjeni sokovi iz sadja, ki vsebuje veliko vitamina C, tudi ingver in žlica medu ne smeta manjkati, pomembno pa je, da spijemo veliko tekočine.

