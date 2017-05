Helena Blagne: Leta štejem nazaj

Čeprav je 8. maja dopolnila 54 let, je videti bolje kot kadar koli prej. Foto: Sašo Radej

Čeprav ženske nerade priznajo, koliko pomladi štejejo, slovenska glasbena diva Helena Blagne ni ena izmed njih. Pred kratkim je dopolnila 54 let, na kar je zelo ponosna, saj se še nikoli ni počutila bolje. In prav je tako, saj lahko Heleni mladostni videz zavidajo pol mlajše ženske.

»Leta štejem nazaj, kaj mi kdo more!« nam je povedala v smehu, ob tem pa zaupala, da je že sita praznovanj in rojstnih dni. Letos je namreč njen telefon zvonil ves dan. »Včasih smo se rojstnih dni bolj veselili kot danes,« pravi pevka, ki je kljub vsemu svojo obletnico proslavila, kot se spodobi, in v krogu ljudi, ki jih ima rada, ter tistih, ki imajo radi njo ter jo spoštujejo. Bližnji so jo obdarovali, tudi sin Kristijan, a Helena o darilih ni bila preveč zgovorna. »To je nekaj, kar je samo med nama,« je o darilu, s katerim jo je presenetil edinec, še povedala pevka.

