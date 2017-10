Helena Blagne: To je moja resnica

Vse njene pesmi imajo globoko sporočilo, a že dolgo ni zapela takšne, ki bi jo ganila do solz. Besedilo za pesem Ti boš vedno prvi je napisal Drago Mislej - Mef, glasbo je napisal Raay.

Jokala sem, vsi so jokali.

»Genialec! Od hudiča je. Neverjetno je, kako je natančen, kakšen perfekcionist je,« je nad njegovo novo stvaritvijo navdušena Helena Blagne, ki ji je pesem pisana na kožo, saj govori o njenem sinu Kristijanu, moškemu, ki ga ima najraje na svetu. »Z Raayem sva se o tem pogovarjala nekaj časa, Mefu pa je uspelo napisati takšno besedilo. Krasno je,« je ganjena Helena, ki nam je ob tem zaupala, da zgodba ni le njena, v njej se bo našel vsak dober starš. »Jokala sem, vsi so jokali. Že dolgo nisem tako pela. Očitno se ti mora nekaj v življenju zgoditi … Počutim se kot metulj, ki se razvije iz kokona! Glasbeno sem ustvarjalna kot že dolgo ne. To je moja resnica,« pravi Helena, ki je s sinom zaradi vseh situacij, ki so se jima zgodile v življenju, povezana kot še nikoli do zdaj. Da bi bila drug na drugega preveč navezana, jima še nihče ni očital. »Zelo zdravo sva povezana. Ne preveč,« v smehu zaključi glasbena diva.



