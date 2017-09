Hči Mojca med desetimi najboljšimi

Radijec Miha Deželak je ponosni oče treh otrok – Mateja, Mance in Mojce. Slednja in najstarejša je odbojkarica na mivki, nase pa opozarja s čedalje pogostejšimi športnimi dosežki. Čeprav je mlada dama na igrišču samozavestna, nam je njen oče zaupal, da je zadnje čase precej zaskrbljena in obremenjena, saj bo letošnjo sezono igrala v prvi ligi. »Za njo je nor preskok. V odbojki na pesku ima za sabo noro sezono, s soigralko Lizo sta med desetimi v Sloveniji, pravzaprav na šestem mestu, zdaj pa bosta igrali tudi v dvorani, v prvi slovenski ligi,« je ponosen Miha. Žrtvovanje določenih stvari v življenju in šport gresta z roko v roki, zato je Mojca izpustila maturantski izlet, kmalu pa bo morala začeti sprejemati pomembne življenjske odločitve. »Že zelo zgodaj je dobila ponudbo iz Avstrije, a ni želela iti, saj je precej 'zapečkarski' otrok. No, zdaj je že v tej fazi, da premišljuje tudi o tujini in verjamem, da ne bo 'fajn', ko bodo otroci začeli zapuščati gnezdo,« prizna Miha in doda, da je naveza med očetom in hčerko nekaj zares posebnega.

