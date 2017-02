Hči Miše Molk zapustila Slovenijo

Voditeljica in hči televizijke Miše Molk ima vsega dovolj. No, ne dobesedno, toda izvedeli smo, da je Ula nujno potrebovala dopust, zato sta s srčnim izbrancem spakirala stvari in jo popihala v tujino. Ula in njen dragi se po naših informacijah nahajata na Nizozemskem, o čemer priča tudi fotografija, ki jo je voditeljica objavila na instagramu.

Na njej se nasmejana in vesela namaka v masažni kadi, pod objavo pa je zapisala: »Vroča kopel za zajtrk.« Mlada zaljubljenca trenutno raziskujeta Amsterdam in si polnita baterija za nove podvige, ki ju čakajo v Sloveniji.