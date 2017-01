Hajdi priznala: Vsi so se držali za glavo

Se še spomnite svetlolase deklice, ki je prepevala pesem Naš kuža? Hajdi Korošec Jazbinšek, ki je v svojih otroških letih veljala za pravo pojočo senzacijo, je petje povsem obesila na klin. Podala se je v podjetniške vode in sredi Celja odprla trgovino z otroško opremo.

A Hajdi ni le podjetnica, je tudi mamica dveh fantkov. Med malim Evanom in Dantejem je le leto in pol razlike in danes, ko je mlajši star dobrih 15 mesecev, Hajdi razkriva, da je bila ta odločitev res pogumna. Eni izmed prijateljic je na spletu priznala, da so ji vsi svetovali, da morata z možem imeti otroka drug za drugim, a ko sta se odločila za ta korak, so se vsi držali za glavo. »Šele takrat so nama pojasnili, da prijeten del nastopi, ko manjši dopolni tri leta. Potem pa »furaj« zraven še podjetje ali pa hodi v službo. Ampak me to zmoremo,« je za konec dodala Hajdi.