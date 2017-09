Hajdi ni več dekletce, prava dama in podjetnica spet na odrih?

Ko enkrat okusiš oder, greš težko z njega, pravijo nekateri. Za danes 38-letno pevko Hajdi Korošec, ki je pred skoraj tremi desetletji s svojim otroškim glasom razveseljevala mlado in staro, to težko rečemo. Dekletce se je po začetnem uspehu za nekaj časa poslovilo od javnega življenja in se posvetilo zasebnemu in poslovnemu.

Spomnimo: nepozabna uspešnica pa tudi druge skladbe z njenega prvega albuma so komaj desetletno pevko izstrelile med zvezde. Pri komaj desetih letih je svojo prvo kaseto prodala v rekordnih, več kot 60.000 izvodih!

60.000 izvodov kasete s pesmijo Naš kuža je bilo prodanih.

A brez prepevanja očitno ne more. V zadnjih tednih jo je bilo tako mogoče spet videti na odru. Nazadnje smo jo ujeli na Otroškem bazarju v slovenski prestolnici, kjer je s Čuki zapela eno svojih najbolj znanih pesmi.



»Po treh desetletjih še vsi poznajo pesem Naš kuža. Postala je evergreen.«

»Lepo je bilo videti nasmejane obraze otrok, ki po skoraj 30 letih še vedno poznajo pesem Naš kuža. Neverjetno, ampak ta pesmica je resnično evergreen,« je strnila vtise po nastopu.