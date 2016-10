Hajdi na novi poti

Nekdaj uspešna otroška pevka Hajdi Korošec, poročena Jazbinšek, je našla novo poslanstvo. Z možem Urbanom sta v Celju odprla vrata ljubke trgovine, ki so se je še posebej razveselili malčki in njihove mamice. Po dveh sinovih je spoznala, da so otroci tisti, katerim želi posvečati še več časa. Zavihala je rokave in s pomočjo mojstrov prenovila prostore v središču knežjega mesta ter si uredila svoje novo kraljestvo. Trgovino je poimenovala s svojim slavnim imenom, že na odprtju pa se je trlo radovednih fantičev in deklet, ki so raziskovali slikovite in predvsem otrokom prijazne igrače ter druge potrebščine. Ob tej veličastni priložnosti je po 20-letnem premoru spet stopila na oder in zapela svoje nekdanje velike uspešnice. »Bilo je prav ganljivo podoživeti te občutke, posebej ko sem videla, da otroci in njihovi starši še vedno znajo moje pesmice na pamet, četudi sta minili že dve desetletji od njihovega nastanka,« navdušeno pove Hajdi.

