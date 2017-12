Gucci Korošica bo spet prodajala burek

Najbolj razvpita Korošica ta hip, Denise Dame, se vrača za prodajalski pult. Platinasta lepotica je namreč na svojem facebooku potrdila, da bo prihodnji petek prodajala burek v znani ljubljanski prodajalni burekov.

»Vsem, ki niste verjeli da sem nekoč prodajala burek in da sem zelo pridna in delovna punca, bom dokazala svoje sposobnosti dela. Spet bom stopila za vitrino za burek in to ne katero koli, prošnjo za delo sem poslala najboljšemu 'burek placu' – Burek Olimpija! In ker sem pri vsem kar počnem seveda najboljša, želim podreti svetovni rekord v enourni prodaji bureka, zato ne zamudite priložnosti kupiti najbolj čudovitega bureka od najbolj čudovite prodajalke,« je zapisala Denise, ki je izjemno podjetna, saj bo mimogrede prodajala še svoje majčke.

Tisti, ki bodo kupili burek pa bo podarila tudi nepozabno darilo: slikali se bodo lahko z njo, ko bo v svoji delovni opravi.