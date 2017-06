Grozno: oboževalec napadel gumo

Da oboževalci niso vselej le prijazni in da kdaj pa kdaj z njimi ni dobro češenj zobati, se je na svoji koži prepričal tudi Rusko Richie.



Po koncu enega od nedavnih nastopov ga je namreč ob odhodu domov čakalo ne prav prijetno presenečenje. Na avtomobilu je imel izpuščeno gumo. Kdo je bil »prijazni« storilec, ne ve, ugiba pa, da bi to utegnil biti eden od obiskovalcev njegovega nastopa. Ta si je namreč zaželel, da mu Rusko zaigra neko skladbo, a mu je ni, ker je preprosto ni znal, niti je ne pozna, zato je nima v svojem repertoarju.



Ali mu je neuslišani poslušalec verjel ali ne, se ne ve. Bržkone pa mu ni, saj je pevca ob odhodu domov čakala prazna avtomobilska guma. Čeprav je bila na srečo le izpuščena, ne prerezana, ni prijetno v poznih nočnih urah iskati tlačilke za polnjenje ali prevoza do najbližjega bencinskega servisa, kjer bi jo lahko napolnil.