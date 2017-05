Grozno: gad David za las ušel smrti

Gad David Novak je za las ušel smrti. Kot poročajo na spletni strani Veseljak, je njegova žena Barbara na facebooku objavila fotografijo povsem razbitega in izmaličenega avtomobila, s katerim je doživel hudo prometno nesrečo.

Nesreča se je zgodila po snemanju videospota na Bledu, David pa jo je k sreči odnesel brez hujših posledic. Povsem v šoku pa je bila njegova žena, ki je zapisala, da je za njimi izjemno težek in stresen teden.

Barbara je zapisala, da je Davida za volanom po napornem dnevu premagala utrujenost. »Sekunda je bila dovolj in zgodilo se je to, kar se ne bi smelo nikomur. Nekdo tam zgoraj ga ima res močno rad, saj jo je odnesel brez ene same praske ... Tudi gospod, v katerega se je zaletel, je živ in zdrav. Lahko bi ostala brez partnerja, hčerki brez atija, mama brez sina, brat brez brata itd. …«

Barbara je objavila tudi fotografijo povsem uničenega vozila in na srce položila vsem glasbenikom, da ni vredno sesti za volan tako utrujen. Pravi, naj vsak, ko je utrujen, raje oddrema kakšno kitico v avtu, hotelu ali hostlu. »Preveč nenadomestljivi smo za svojo družino, da bi bilo vredno plačati z življenjem. Pravijo, da se živemu človeku vse zgodi ... Danes ti, jutri jaz ... Hvala višji sili, da v sredo ne David ali gospod, ki je bil udeležen v prometni nesreči. Praznujemo nov rojstni dan. Življenje je čudovito, žal se tega najbolj zavemo šele v nesreči. Čuvajmo ga, radi se imejmo.«