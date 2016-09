Groba igra v Survivorju, skoraj ostali brez enega člana

Na Filipinih se je včeraj začela bitka za 50.000 evrov v resničnostnemu šovu Survivor. V boju za glavno nagrado je 20 tekmovalcev – 10 deklet in 10 fantov. Že v prvi oddaji pa bi skoraj ostali brez enega. Zaradi dehidracije v boju ni mogel sodelovati Alen. Bitko za hrano, orodje in pribor je zato spremljal iz varnega zavetja. Ena skupina je dobila hrano, druga pribor in orodje, pa tudi nekaj več udobja. Kdo jo je v boju odnesel bolje, bo pokazal čas. So pa že v prvi tekmi igralci pokazali veliko borbenosti. Brez težav so se stiskali, komolčkali, odbijali ... Vse za zmago.

Pokazalo se je že tudi, da bodo nekateri fantje prevzeli pobudo v svojih skupinah. Najbolj sta se doslej izpostavila mišičnjaka Luka in Klemen R., ki je povratnik v Survivorju. V njem je namreč sodeloval pred slabim desetletjem. Nekaj izkušenj ima, vprašanje pa je, ali mu bodo tokrat prišle prav. Ni pa v šovu edini povratnik na mesto zločina. Z njim se je borila tudi Teja Kralj, ki je za las zgrešila glavno nagrado. Napovedala je, da se bo tokrat raje kdaj ugriznila v jezik, a če ji bo Celjan Sandi v obraz povedal, kar govori o njej pred kamero, bo vrag zagotovo vzel šalo ... Nenehno jo namreč kritizira, češ da ni ničesar pokazala, razen tega da je narezala sadje.