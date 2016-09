Grenko slovo Janka Šoparja: Ne morem biti tiho ob vsem, kar počnejo

Minuli teden se je od Tednika, sodelavcev in zvestih gledalcev poslovil voditelj Janko Šopar, ki nam je še pred upokojitvijo zaupal, da se z vodstvom Televizije Slovenija dogovarja, da bo še naprej ustvarjal rubriko Črno beli časi. Dogovori očitno niso padli na plodna tla, saj so Šoparju sporočili, da ga na nacionalki ne potrebujejo več. Razočarani voditelj je sicer svoj zadnji delovni dan preživel v krogu najbližjih sodelavcev, s katerimi je nazdravil, ob tem pa ni skrival čustev, ki so ga prevevala ob slovesu. Zahvalil se jim je za lepe in uspešne zgodbe, pri katerih je sodeloval v 44 letih svoje novinarske in voditeljske kariere, a grenkega priokusa ob odhodu z nacionalke, svojega drugega doma, ne bo zlahka pozabil. Po njegovih besedah je ukaz, da Šopar kot upokojenec ni primeren in da njegovo delo ne bi bilo v skladu s poslovno politiko, prišel od samega v. d. direktorja RTVS Marka Fillija.



»Ne lažem«



Rubrike ne bo več, čeprav sta bila tako urednik kot programski svet zainteresirana za to, da bi se ohranila. »Ustavilo se je pri vodstvu, češ da nisem primeren, čeprav v hiši še vedno dela nekaj upokojencev. Nihče mi ni rekel v obraz, da tega ne morem več početi,« pravi Šopar, ki meni, da bodo nekateri gledalci zagotovo pogrešali rubriko, ki je nastajala s pomočjo bogatega arhiva nacionalke. »Zdi se mi škoda, da ga čisto nič ne izkoriščajo,« še pravi. Ob tem pove, da bo svoje znanje dal komu drugemu, če ga njegov nekdanji delodajalec ne potrebuje več. »Ne morem biti tiho ob vsem, kar vodstvo počne s tistim, kar smo z odrekanji, pripadnostjo in veseljem gradili zdajšnji, ne bodi ga treba, upokojenci.« Na njegovo kritiko se je odzval Filli, ki je bil bistveno bolj redkobeseden. »Škoda, da se sicer plemenita novinarska kariera konča z lažnivim zapisom. Upam, da kot novinar ni deloval tako in da je informacije preverjal pred objavo.« Gledalci so Šoparju stopili v bran, on pa je iskreno vesel njihove podpore, na Fillijeve očitke, da laže, se je odzval z besedami: »Nisem se zlagal, to so dejstva. Onemogočeno mi je bilo, da delam, kljub programskemu interesu,« nam je še povedal Šopar. »Filli je nacionalki povzročil veliko škode,« pove za konec svoje dolgoletne kariere na nacionalni televiziji, ki jo bodo »direktorčki« po njegovem mnenju sesuli, da od nje ne bo ostalo nič.

