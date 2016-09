Gregor Kresal je uresničil svojo vizijo

Režiser Gregor Kresal, scenarist enega v tujini največkrat nagrajenih filmov – Sfinge, je svoj najnovejši film Osem krogov in pol, ki je nastajal pod budnim očesom njegovega mentorja in legendarnega režiserja Davida Lyncha, spravil pod streho. Ne gre za običajen film o gorah, temveč srhljivo popotovanje v um in zavest človeka, ki se mu svet obrne na glavo. Gre za film katastrofe, ki bo s svojim atraktivnim pristopom postavil nove standarde v žanru gorniškega filma. Kresal ga je z ekipo snemal v ZDA, Italiji in Sloveniji, posvetil pa ga je v spomin vrhunskemu slovenskemu alpinistu Pavletu Kozjeku. Glavni vlogi sta odigrala Američan Joey Maida in mlada slovenska igralka Ana Roza Cimperman, ki živi in dela v Los Angelesu. S slednjo smo se pogovarjali o vlogi v filmu in igralstvu, ki je postalo smisel njenega življenja. Rojena Pirančanka nam je zaupala, da se je po končani gimnaziji želela vpisati na AGRFT, a so jo vsi prepričevali, da je igralstvo nezanesljiv poklic. Vpisala se je na pravno fakulteto in sklenila, da se bo nekoč preselila v ZDA. »Toda študij me ni zanimal, veliko raje sem hodila na igralske tečaje, posnela sem celovečerec Jutri in nekaj kratkih filmov ter oglasov.« Takrat je spoznala, da mora začeti uresničevati svoje sanje in da je izgubila že preveč časa. Čez lužo so njene sanje postale resničnost. Obiskovala je akademijo Stelle Adler v Los Angelesu, kjer so svoje igralsko znanje izpopolnjevali tudi Mark Ruffalo, Salma Hayek, Benicio del Toro, Marlon Brando in Robert de Niro, nato pa je nekega dne prejela Gregorjevo elektronsko pošto.



Posnetki, ki jemljejo dih



Prepričan je bil, da bo Ani vloga bolniške sestre Cat pisana na kožo. »Zgodba se mi je zdela iskrena, saj ni sledila tipičnim hollywoodskim smernicam,« se spominja prvih vtisov o filmu. »Scenarij je bil zelo kompleksen, saj so se prepletale sedanjost in preteklost, resničnost in sanje, tako da sem ga morala prebrati večkrat, da sem razumela, kaj točno se dogaja in katere so ključne scene.« Ana ob tem pove, da ji je bilo v čast sodelovati pri filmu, saj ve, kako pomembna je zgodba za Gregorja. »Všeč mi je, da se je lotil teme, ki mu je blizu, saj gorništvo ni tako priljubljen šport v ZDA, kot je v Evropi. S tem včasih tvegaš, da film ne bo razumljen, toda če se gledalec poveže in poistoveti z liki, to ni več pomembno.« Film je pomembna prelomnica tudi zanjo, saj je odigrala svojo prvo vlogo v angleščini. »To je bil verjetno najbolj naporen element. Pri igranju je pomembno, da stoodstotno verjameš v svojo vlogo in to, kar govoriš. Tuji jezik te lahko včasih omejuje,« priznava mlada igralka, ki je film že videla in je nad njim izjemno navdušena. »Všeč mi je, da je zgodba tako sveže neameriška, hkrati pa se lahko produkcijsko kosa z večmilijonskimi projekti.« Po njenih besedah bodo navdušujoči posnetki jemali dih in kmalu bodo tudi slovenski gledalci dojeli, kako močna sta Gregorjeva talent in vizija.

