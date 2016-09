Gospodinja Zvezdana pripravljena na zimo

Po vrnitvi z očiščevalnega oddiha na Kreti se je Zvezdana Mlakar zapodila v delo. Intenzivno že pripravlja nove oddaje, pridna pa je tudi doma, kjer se posveča gospodinjenju. »Gospodinja se hvali,« je z nasmeškom na obrazu povedala igralka in voditeljica, ki dodaja, da je gospodinja po svoji volji. Tokrat so bile na vrsti slive, iz katerih je pripravila slastno marmelado in sok. Vso noč je kitila pokrovčke in embalažo, da je izdelek okusen tako za želodček kakor oko. Njeni fantje si že oblizujejo usta ob degustiranju domačih poslastic, ki jih Zvezdana ustvari z veliko ljubezni.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«