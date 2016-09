Gorski zdravnik povozil Kmetijo

Na Pop TV se trepljajo po prsih. Serija Gorski zdravnik je povsem navdušila gledalke in gledalce. Kot so zapisali v izjavi za javnost, je gledanost nad pričakovanji. V času, ko jo predvajajo, je dosegla 14,2-odstotni rating in 59-odstotni delež.

To pomeni, da očarljivi Hans Sigl med gledalci, starimi od 18 do 54 let, bolj priljubljen kot tekmovalci v novem resničnostnem šovu Kmetija: Nov začetek, ki se predvaja na konkurenčnem Planet TV ob istem času.