Gorenčevi niso v žlahti

Peter iz Ljubljane je bil zelo radoveden. Najprej je na televizijskem zaslonu gledal 43-letno Natašo Gorenc, tisto trenerko, ki je v teve šovu The Biggest Loser Slovenija, v katerem tekmovalci izgubljajo kilograme, med gledalci s svojim nastopom vzbudila največ pozornosti. In tisto osebno trenerko, mater treh otrok, ki je svojo strast do športa dodatno izrazila po ločitvi od košarkarja Bojana Gorenca pred štirimi leti. Potem je postal še bolj pozoren, ko je nekje uzrl Boštjana Gorenca, bolj znanega kot Pižamo. »Hm, ali sta kaj v sorodu?« se je vprašal Peter in pomislil, da bi bilo to še posebno zabavno, saj je več kot očitno, da eden, no, ena, telovadi veliko več kot drugi, imata pa enak priimek.

Ne, ne, z Natašo Gorenc nisva v sorodu!

Pa se je oglasil kar Boštjan Gorenc in dal Petru vedeti, da z Natašo nista v sorodu. Niti s košarkarjem Borisom Gorencem, in da bo pojasnilo še bolj držalo, je še dodal, da ni v žlahti niti z Radiem Gorenc. Nekje drugje pa se je obregnil ob očitke glede kilogramov. Dejal je, da sicer obiskuje telovadnico, a ima »na srečo še toliko zaloge, da lahko izgubim še kar nekaj kilogramov, preden bom moral spreminjati tisti del stand up materiala, ki govori o teži«.